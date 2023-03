Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigungen

Obererbach (Kreis Altenkirchen) (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 11.03.2023, 16.00 Uhr, bis Sonntag, 12.03.2023, 11.00 Uhr, kam es am sog. Wichtelweg zwischen dem Bürgerhaus und dem Bahnübergang am Forsthaus in Obererbach zu mehreren Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Täter zerstörten zahlreiche, auf dem Weg angebrachte Kunstwerke aus Naturmaterialien. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise.

