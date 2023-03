POL-PDNR: Girls' Day 2023 mit der Polizei Neuwied

Straßenhaus (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind bisher unbekannte Täter in eine Metzgerei in der Raiffeisenstraße in Stra0ßenhaus eingebrochen. Die Täter hebelten mit Brachialgewalt eine Tür auf und durchsuchten delikttypisch die Räumlichkeiten. Sie flüchteten mit einer geringen Menge an Bargeld. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per ...

mehr