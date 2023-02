POL-F: 230212 - 0178 Frankfurt-Innenstadt: Mann zeigt Hitlergruß - Festnahme

Frankfurt (ots) - (fue) Bislang unbekannte Täter drangen am Donnerstag, den 09. Februar 2023, in der Zeit zwischen 01.20 Uhr und 12.00 Uhr, in einen Kiosk in der Adalbertstraße ein. Sie hebelten die Eingangstür auf und entwendeten eine bislang unbekannte Anzahl an Alkoholika, Zigaretten und rund 170 EUR Bargeld. Der Wert des Stehlgutes dürfte sich insgesamt auf ...

