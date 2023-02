Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230210 - 0176 Frankfurt - Bahnhofsgebiet: Festnahme nach Taschendiebstahl

Frankfurt (ots)

(lo) Polizeibeamte nahmen am gestrigen Abend (09. Februar 2023) einen 31-jährigen Mann wahr, welcher in der Poststraße nach einem erfolgreichen Taschendiebstahl in den Besitz von einer Geldbörse gekommen ist. Diese behielt er jedoch nicht lange.

Gegen 21.20 Uhr bewegte sich der spätere Taschendieb im Bereich der Kaiserstraße auf und ab. Dabei versuchte er, mehrere Personen entweder in Gespräche zu verwickeln oder durch rhythmische Bewegungen an die Habseligkeiten seiner auserkorenen Opfer zu gelangen. Eine zivile Polizeistreife beobachtete sodann, dass der Verdächtige in der Poststraße einem 25-Jährigen die Geldbörse aus der Gesäßtasche entnahm. Unbemerkt entfernte er sich vom Geschädigten und versuchte sich, in einer nahen gelegenen Tiefgarage zu verstecken. Ebenda erfolgte die Festnahme des Langfingers. Infolgedessen fanden die Beamten weiteres Diebesgut, welches einem vorangegangenen Taschendiebstahl zuzuordnen war.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entließ man den 31-Jährigen. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Taschendiebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell