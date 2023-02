Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230210 - 0174 Frankfurt-Nordend: Sexuelle Belästigung

Frankfurt (ots)

(fue) Eine 19-jährige Frau verließ am Donnerstag, den 09. Februar 2023, gegen 17.15 Uhr, die U-Bahn der Linie 5 an der Haltestelle Musterschule. Ein bislang unbekannter Mann verfolgte die Frau bis in die Rappstraße, wo er sie unsittlich berührte. Danach flüchtete er Richtung Oberweg.

Der Täter wird beschrieben als etwa 20 Jahre alt und 185-190 cm groß, mit mittellangen, braun/blonden Locken. Bekleidet mit einer grün/schwarzen Northface Jacke, schwarzer Jogginghose und schwarz/weißen Vans-Sneaker.

Sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten werden erbeten an die Polizei Frankfurt unter der Telefonnummer 069-75551399.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell