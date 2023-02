Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230209 - 0171 Frankfurt-Gallus: Handydiebe im Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Zivilfahnder der Frankfurter Polizei nahmen am Mittwoch (08. Februar 2023) im Hauptbahnhof drei junge Diebe im Alter von 15, 19 und 22 Jahren fest, die einen Zugpassagier in einem ICE bestohlen haben.

Das Trio fiel den Beamten gegen 16:00 Uhr am "Kaisersack" auf, wie sich dieses gezielt nach vorbeilaufenden Passanten umschaute und augenscheinlich Interesse an ihren mitgeführten Taschen zeigte. Die Fahnder nahmen die drei jungen Männer fortan verdeckt unter Beobachtung. Nach kurzer Zeit begaben sich die Verdächtigen in Richtung des Hauptbahnhofs, wobei sie sich zunächst an einer Anzeigetafel orientierten. Anschließend suchten sie zielgerichtet einen wartenden ICE am Gleis 6 auf, den sie zu dritt bestiegen. In der Folge entwendeten sie einem der Fahrgäste dessen Mobiltelefon. Anschließend verließen sie wieder den Zug. Als sie zügig das Weite suchen wollten, nahmen die Beamten sie fest und verbrachten sie auf eine Polizeiwache. Die weitere Sachbearbeitung erfolgte durch die zuständige Bundespolizei.

