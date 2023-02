Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230209 - 0169 Frankfurt-Niederrad: Verdacht des Buntmetalldiebstahls

Frankfurt (ots)

(dr) Am gestrigen Mittwoch, den 08. Februar 2023, nahmen Polizeibeamte in Niederrad in einem leerstehenden Bürogebäude fünf Männer fest, die aus diesem mutmaßlich eine größere Menge an Kabeln stehlen wollten.

Die Beamten begaben sich gegen 23:10 Uhr zu dem Bürokomplex in der Lyoner Straße, nachdem es dort in den vergangenen Tagen zu mehreren Einbrüchen gekommen war. Zusammen mit einem vor Ort anwesenden Sicherheitsmitarbeiter betraten die Polizeikräfte das Gebäude, um nach dem Rechten zu schauen. Nach zahllosen Korridoren stießen die Beamten auf aufgehebelte Stahltüren. Auf der Suche nach den Verursachern trafen sie in einem schmalen Gang auf zwei Verdächtige. Während ein Mann festgenommen werden konnte, gelang dem zweiten die Flucht. In einem weiteren Raum konnten vier weitere Männer angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Darüber hinaus fanden die Beamten bei ihnen Werkzeug sowie die mutmaßliche Diebesbeute auf, nämlich bereits zurecht geschnittene Kupferkabel, welche offenbar in dem Gebäude abmontiert wurden.

Mit mehreren Polizeifahrzeugen ging es für die fünf Tatverdächtigen im Alter von 17 bis 56 Jahren zur Polizeidienststelle. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

