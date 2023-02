POL-F: 230208 - 0168 Bundesautobahn 3: Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) - (fue) Am Dienstag, den 07. Februar 2023, gegen 10.10 Uhr, wurde das Taxi eines 38-Jährigen am Haltestand in der Kurt-Schumacher-Straße von dem Fahrer eines Hyundai angefahren. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 800 EUR. Der Fahrer des Hyundai flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den entstandene Sachschaden zu kümmern. Mit ...

mehr