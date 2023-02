Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230208 - 0165 Frankfurt -Innenstadt: Jugendliche in U-Bahn attackiert

Frankfurt (ots)

(lo) Polizeibeamte sind am Samstagabend (04. Februar 2023) zur Haltestelle Willy-Brandt-Platz gerufen worden, da eine 70-jährige Frau zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren körperlich angegangen haben soll.

Gegen 19.20 Uhr erhielt die Polizei den Notruf, dass in der U-Bahn Linie 8 in Richtung Südbahnhof eine ältere Dame mehrere Fahrgäste mit Tritten attackieren würde. Die sodann entsandte Streife konnte an der Haltestelle Willy-Brandt-Platz sowohl die 15-jährige Geschädigte sowie den 17-jährigen Begleiter als auch die Tatverdächtige antreffen. Nach Angaben des jungen Mädchens sei sie mit ihrem 17-jährigen Freund an der Haltestelle "Miquel-/Adickesallee" in die Linie U8 eingestiegen. An der Haltestelle "Eschenheimer Tor" sei die ältere Frau in dieselbe U-Bahn hinzugestiegen. Unvermittelt habe die 70-Jährige der 15-Jährigen von hinten gegen den Oberschenkel getreten. Bevor eine Reaktion seitens der Jugendlichen erfolgen konnte, wandte sich die ältere Frau von den beiden ab und nahm eine bis dato unbekannte Person ins Visier und trat auch diese. Die unbekannte Person verließ jedoch vor Eintreffen der Polizei die Örtlichkeit.

Bereits in der Vergangenheit kam es zu gleichgelagerten Fällen von Übergriffen durch die ältere Dame, bei denen auch Jugendliche mit einem augenscheinlichen Migrationshintergrund das Ziel waren.

Des Weiteren war die 70-Jährige in der Vergangenheit bereits in psychiatrischer Behandlung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell