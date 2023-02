Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230207 - 0163 Frankfurt-Sachsenhausen: Festnahme nach Einbruchdiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Beim Verlassen eines Lebensmittelgeschäftes in der Schweizer Straße, wurde am Dienstag, den 07. Februar 2023, gegen 03.00 Uhr, ein 34-jähriger Mann festgenommen. Eine Zivilstreife hatte den Tatverdächtigen beobachten können. Er führte mehrere Gläser mit Pistaziencreme und Sektflaschen mit sich und transportierte die Waren noch in tatorteigenen Körbchen. Wie sich zeigte, hatte der Täter die gläserne Eingangstür aufgehebelt und war so in den Verkaufsraum gelangt. Der Tatverdächtige versuchte noch, den dazu benutzten Schraubendreher in einer Mülltonne zu entsorgen, was den Beamten jedoch nicht entging. Der Wert der entwendeten Gegenstände bezifferte sich zusammen auf etwa 400 EUR.

