POL-ME: Unbekannte beschädigen gleich mehrere Fahrzeuge - die Polizei ermittelt - Hilden - 2302092

Polizei Mettmann

Hilden - 2302092

Mettmann

Nach einer Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen in einem Hildener Wohngebiet in der Nacht zu Samstag, 25. Februar 2023, ermittelt die Polizei und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Am Samstagmorgen, gegen 07:30 Uhr, stellte die Halterin eines weißen Fiat 500 fest, dass unbekannte Täter den vorderen linken Reifen ihres in Höhe der Gustav-Mahler-Straße 14 abgestellten Fahrzeuges in der Nacht zerstochen hatten. Sie informierte die Polizei, welche im Rahmen der Anzeigenaufnahme weitere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen feststellten, die in unmittelbarer Tatortnähe abgestellt waren:

So hatten der oder die Täter an einem BMW X5, ebenfalls abgestellt in Höhe der Hausnummer 14, sowie an einem Mitsubishi Space Star, abgestellt in Höhe der Hausnummer 8, jeweils den vorderen sowie den hinteren linken Reifen zerstochen.

Zudem stellten die Beamten fest, dass an einem nicht für den Straßenverkehr zugelassenem Mercedes Benz 190d, welcher auf einem Garagenvorplatz in Höhe der Hausnummer 2 abgestellt war, sämtliche Fahrzeugscheiben eingeschlagen und auch der vordere linke Reifen zerstochen worden waren. An einem an der angrenzenden Furtwänglerstraße auf einem Parkplatz einer Sportanlage abgestellten Renault Twingo waren ebenfalls sämtliche Fensterscheiben - bis auf die Frontscheibe - eingeschlagen worden.

In allen Fällen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf mehrere tausend Euro. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Hilden, Telefon 02103 / 898 6410, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell