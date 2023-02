Polizei Mettmann

POL-ME: Motorradfahrer bei Bremsvorgang gestürzt - Ratingen - 2302091

Mettmann (ots)

Ein 53-jähriger Mann aus Herten ist am gestrigen Sonntag (26. Februar 2023) in Ratingen mit seinem Motorrad der Marke Kawasaki gestürzt, weil er aufgrund eines vorausfahrenden Fahrzeugs stark abbremsen musste. Der Hertener wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das war geschehen:

Gegen 13.20 Uhr war ein 53-jähriger Mann aus Herten mit seinem Motorrad der Marke Kawasaki auf der Mülheimer Straße stadteinwärts in Ratingen unterwegs. An der Einmündung zur Straße Baulof musste der Motorradfahrer stark abbremsen, weil zwei vorausfahrende Fahrzeuge, ein VW Polo sowie ein weißer Lieferwagen, ebenfalls einen Bremsvorgang einleiteten.

Der Hertener verlor während des abrupten Bremsvorgangs die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte auf die linke Seite. Zeugen leisteten Erste Hilfe, anschließend brachten Rettungskräfte den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Wie hoch der entstandene Schaden an der Kawasaki ist, ist aktuell noch nicht bekannt. Die Feuerwehr beseitigte an der Unfallstelle ausgelaufenes Motoröl.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell