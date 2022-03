POL-KA: (KA) Ubstadt- Weiher - Älterer VW Golf gestohlen

Karlsruhe (ots) - Ein verletztes älteres Ehepaar ist die Bilanz eines Unfalls in der Guttmannstraße in Karlsbad-Langensteinbach am Montagnachmittag. Ein 85-jähriger Mann wollte gegen 15.15 Uhr mit seinem Smart in eine Parklücke entlang der Guttmannstrasse einparken. Eventuell verwechselte er das Brems- mit dem Gaspedal. Hierdurch fuhr er vorwärts die Böschung hinab und dann gegen einen Baum. Sowohl er als auch seine ...

