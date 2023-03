Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Kontrollen durch Bereitschaftspolizei

57537 Wissen, Schulstr., Durchfahrtsverbot (ots)

In den vergangenen Wochen kam es erneut zu Beschwerden über Verkehrsteilnehmer, welche nicht die bestehenden Verkehrsregeln in der Schulstr. beachten. Zum Schutz der Schul- und Kindergartenkinder gilt hier ein zeitlich begrenztes Durchfahrtverbot während der Schul- und Kita-Zeiten, von montags bis freitags in der Zeit von 07:15 Uhr bis 16:30 Uhr. Zur Hervorhebung dieses Durchfahrtsverbotes sind außerdem rot-weiße Sperrbaken auf der jeweils rechten Fahrbahnhälfte in beiden Fahrtrichtungen angebracht. Trotz dieser deutlichen Beschilderung wird die Schulstraße immer wieder verbotswidrig von Verkehrsteilnehmern - insbesondere von Eltern der Schul- und Kindergartenkinder - genutzt. Neben den sporadischen Kontrollen durch Beamte der Polizeiwache Wissen fanden am Fr., dem 17.03.2023, in der Zeit von 10:30 Uhr bis 14:30 Uhr Kontrollmaßnahmen durch angeforderte Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei statt. Mehrere Verkehrsteilnehmer fielen dabei auf und wurden gebührenpflichtig verwarnt. Ein Nichtbeachten des Verbotes schlägt mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 50,-EUR zu buche. Die Polizeiwache Wissen weist im Interesse und zum Schutz der Schul- und Kindergartenkinder nochmals ausdrücklich auf das bestehende Durchfahrtverbot hin und bittet insbesondere die Eltern, von einem Befahren der Schulstraße abzusehen.

