POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots) - Am 10.05.2022, 14:45 Uhr, ereignete sich im Bereich der Einmündung Am Forum / Saarbrücker Straße in Homburg ein Verkehrsunfall zwischen einem grauen Ford Fiesta und einem Fahrradfahrer mit Anhänger. Beim Abbiegevorgang übersah die Fahrerin des Ford Fiesta den Anhänger und kollidierte mit diesem. Hierdurch entstand an dem PKW Sachschaden. Der Fahrradfahrer entfernte sich anschließend von der ...

