Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Innenstadtprävention mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei

Betzdorf (ots)

Im Rahmen der Aktion "Sichere Innenstadt" wird die Polizeiinspektion Betzdorf in den letzten Wochen durch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei unterstützt. Die Beamtinnen und Beamte sind überwiegend fußläufig unterwegs und überprüfen kriminogenen, gefahrenträchtige Örtlichkeiten im Stadtgebiet. Auch in den Nachmittagsstunden des 16.03.2023 waren die Einsatzkräfte in der Stadt unterwegs, dabei wurden mehrere Personenkontrollen durchgeführt. An der P&R-Anlage am Bahnhof Betzdorf wurde ein 18-jähriger Mann kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle und Durchsuchung der Person, konnten Drogen aufgefunden werden. Der junge Mann leistete bei der Kontrolle Widerstand. Bei einer sich anschließenden richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung konnten weitere Betäubungsmittel und verbotene Gegenstände aufgefunden und sichergestellt werden. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Innenstadtprävention wird in den nächsten Wochen fortgesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell