POL-PDNR: Körperverletzung und Diebstahl

Niederfischbach (ots) - Am 20.03.2023, zwischen 08.00 und 12.00 Uhr fuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer am Tierpark in Niederfischbach mit seinem Pkw gegen den Stahlmattenzaun des Damwildgeheges. Der Zaun wurde dabei beschädigt; der Fahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne Feststellungen zu ermöglichen oder den Schaden zu melden. Hinweise zu dem Unfall an den Polizeibezirksdienst Niederfischbach ...

