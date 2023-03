Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Erfreuliches Ergebnis bei Schulwegkontrolle in Raubach

Raubach (ots)

Am Montagmorgen führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus im Zeitraum von 08:30 Uhr bis 09:15 Uhr in Raubach, In der Au, eine Schulwegkontrolle am Kindergarten / an der Grundschule durch. Schwerpunkt war dabei die Überwachung der ordnungsgemäßen Sicherung der Kinder in den Fahrzeugen. Erfreulicherweise sind bei den Kontrollmaßnahmen alle Kinder und Fahrzeugführer/-innen ordnungsgemäß gesichert gewesen. Es wurden keine Verstöße geahndet. Die Polizei kündigt in diesem Zusammenhang für die Verkehrssicherheit der beförderten Kinder weitere Kontrollen an Kindertagesstätten und an Schulwegen an.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell