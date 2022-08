Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Bretten - Alkoholisiert mit Pkw von Fahrbahn abgekommen und an Böschung gelandet

Bretten (ots)

Ein Schwer- und ein Leichtverletzter sowie ein Schaden von rund 10.000 Euro waren am Dienstag gegen 23.25 Uhr die Bilanz eines Verkehrsunfalls im Bereich der Wilhelmstraße in Bretten. Aufgrund der unklaren Fahrereigenschaft der beiden alkoholisierten Fahrzeuginsassen im Alter von 33 und 43 Jahren wurde bei Ihnen jeweils eine Blutprobe erhoben. Ein Alkoholtest hatte bei dem 43-Jährigen einen Wert von knapp zwei Promille ergeben.

Wie die bisherigen Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes ergeben haben, war der Pkw von der Wilhelmstraße kommend nach dem dortigen Kreisverkehr in Richtung Pforzheim unterwegs. In der folgenden Straßenverschwenkung kam der Fahrzeugführer mehrfach von der Straße ab, stieß gegen ein Verkehrszeichen und blieb zuletzt am Baum einer angrenzenden Uferböschung der Saalbach stehen.

Der 33-jährige Mann wurde in Nähe des Unfallfahrzeugs mit schweren Verletzungen aufgefunden und war zunächst nicht ansprechbar. Er kam per Rettungsteam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Noch während der Unfallaufnahme der Polizeibeamten kam der erheblich alkoholisierte 43-Jährige hinzu, der sich zunächst offenbar vom Unfallort entfernt hatte. Er war leicht verletzt und wurde von einer zweiten Rettungswagenbesatzung versorgt.

Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Freiwillige Feuerwehr aus Bretten hinzugeeilt. Das Unfallfahrzeug wurde schließlich von einem Abschleppdienst abtransportiert.

