POL-KA: (KA) Karlsruhe - Wohnungseinbrecher wird durch Anwohner entdeckt und ergreift die Flucht

Karlsruhe (ots)

In der Weststadt verschaffte sich ein Einbrecher am Dienstagmittag offenbar unberechtigt Zugang zu einer Wohnung in der Sophienstraße. Er entwendete Bargeld bevor er vom Wohnungsinhaber entdeckt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach der Unbekannte gegen 12:00 Uhr in die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Dort suchte er offenbar nach Wertgegenständen und fand schließlich den Geldbeutel des Geschädigten. Nachdem er einen kleinen Geldbetrag an sich genommen hatte, wurde er beim Betreten des Schlafzimmers durch den 68-jährigen Wohnungsinhaber in seinem Vorhaben gestört. Fix ergriff der Langfinger die Flucht und konnte unerkannt entkommen. Der Geschädigte konnte keine Personenbeschreibung abgeben.

