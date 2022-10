Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zeugenaufruf nach Traktordiebstahl in Gronau

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Alstätter Straße;

Tatzeit: zwischen 22.10.2022, 22:15 Uhr, und 23.10.202, 11:00 Uhr

Einen roten Traktor des Herstellers Fiat haben Unbekannte am Wochenende in Gronau entwendet. Die über 30 Jahre alte Zugmaschine stand in unmittelbarer Nähe einer Reithalle an der Alstätter Straße, als die Täter mit dem Arbeitsgerät zwischen Samstag, 22.15 Uhr, und Sonntag, 11.00 Uhr, wegfuhren. Eine angehängte Walze kuppelten die Täter ab und sicherten diese mit Platten gegen das Wegrollen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell