POL-AC: Alkoholisierte Pferdeflüsterin

Aachen (ots) - Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht (19.05.22, 02:30 Uhr) einen Geldautomaten an einem Supermarkt in der Eschweilerstraße in Alsdorf gesprengt. Kurz nach der Detonation gingen bei der Leitstelle der Polizei Aachen mehrere Anrufe ein. Die Täter flüchteten nach der Tat in einem weißen Pkw. Ob und in welcher Höhe Bargeld erbeutet werden konnte, ist bislang unbekannt. Der Zugang zum ...

