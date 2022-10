Polizeipräsidium Konstanz

Schramberg

Kreis Rottweil) Feuerwehr rückt zu vermeintlichen Brand aus (13.10.2022)

Schramberg (ots)

Wegen starker Rauchentwicklung mussten Polizei und Feuerwehr am Donnerstagabend gegen 20 Uhr in die Kirnbachstraße zu einem vermeintlichen Brand ausrücken. Hausbewohner meldeten starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Wie sich herausstellte, hatte der 30-jährige Wohnungsinhaber in einem Kachelofen ein Feuer entzündet. Der Kamin hatte jedoch nicht genug Zug, so dass sich der Rauch in der Wohnung niederschlug. Nachdem die rund 25 Helfer der Feuerwehr die Wohnung ausreichend belüftet und ein Rettungsdienst den Wohnungsinhaber untersucht hatte, konnten die Helfer wieder abrücken. Personen- oder Sachschaden war nicht entstanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell