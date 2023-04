POL-BI: Tasche von Rücksitzbank gestohlen

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Ubbedissen - Ein Dieb nutzte am Freitag, 14.04.2023, die Abwesenheit des Fahrers, um ein Firmenfahrzeug am Feldkamp zu stehlen. Der Arbeiter hatte den Wagen in der Hofeinfahrt eines Einfamilienhauses geparkt und die Schlüssel in der Fahrerkabine gelassen. Während er mit Garbenarbeiten beschäftigt war, stieg ein unbekannter Täter ...

