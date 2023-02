FW Kamen: Brandeinsatz für die Feuerwehr Kamen in Wasserkurl

Freiwillige Feuerwehr Kamen

"Wohnungsbrand - Person noch in der Wohnung" - mit dieser Meldung wurde die Feuerwehr Kamen am 18. Februar 2023 gegen 23 Uhr in die Straße "An der Körne" im Stadtteil Wasserkurl alarmiert.

Als die Feuerwehr eintraf, war Brandgeruch und leichte Rauchentwicklung im Gebäude wahrnehmbar. Wie sich nach Erkundung durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr herausstellte, war angebranntes Essen auf einem Herd die Ursache für die Branderscheinungen.

Zwei Nachbarn hatten die betroffene Wohnung bereits betreten, das Essen vom Herd genommen und den infolge der Raucheinwirkungen verletzten Bewohner aus seiner Wohnung ins Freie verbracht.

Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich darauf, die verrauchte Wohnung zu kontrollieren und zu lüften.

Der verletzte Bewohner der Brandwohnung sowie die zwei Nachbarn mussten anschließend rettungsdienstlich versorgt werden.

Der Einsatz der Feuerwehr war nach etwa einer Stunde beendet.

