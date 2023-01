Freiwillige Feuerwehr Kamen

FW Kamen: FW Kamen: Brand in Wohngruppe in einer Pflegeeinrichtung für geistig und körperlich beeinträchtigte Menschen: Zwei Tote und zwei verletzte Bewohner

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Kamen (ots)

Am späten Montagabend, um 21.44 Uhr, wurden der LZ 3 und die LG Südkamen der freiwilligen Feuerwehr Kamen mit dem Einsatzstichwort F_BMA "ausgelöste Brandmeldeanlage" zu einer Pflegeeinrichtung für geistig und körperlich beeinträchtigte Menschen in die Straße "Pröbstingholz" alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte war eine starke Rauchentwicklung im Erdgeschoss bereits ersichtlich. Umgehend wurde ein Löschangriff aufgebaut und eine Menschenrettung eingeleitet. Parallel wurden zahlreiche Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst unter dem Einsatzstichwort "FEUER_4" und "MANV_2", Massenanfall von Verletzten und Betroffenen Stufe 2, nachalarmiert. Im Erdgeschoss brannte eine Wohnung in voller Ausdehnung. Die ersten vorgehenden Trupps unter schweren Atemschutz konnten schnell 3 bewusstlose Bewohner aus dem Gefahrenbereich retten und führten umgehend bei allen 3 Bewohnern Wiederbelebungsmaßnahmen durch. Zusätzlich konnte eine weitere Person gerettet werden. Parallel dazu wurden ca. 50 weitere Bewohner in sichere Brandabschnitte im 2. Obergeschoss und im Erdgeschoss des Altbaus geführt und durch Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst betreut. 2 Wiederbelebungsmaßnahmen verliefen leider frustran, sodass es durch das Brandereignis zwei Tote zu beklagen gibt. Ein weiterer Bewohner wurde mittels Rettungshubschrauber in ein entferntes Krankenhaus zur weiteren Versorgung geflogen. Eine Bewohnerin wurde zur Kontrolle nach einer Rauchgasintoxikation in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Trotz der anfangs sehr unübersichtlichen Lage, konnte das Feuer durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die weiteren Maßnahmen vor Ort konzentrierten sich auf die weitere Betreuung und Versorgung der Bewohner und Belüftungsmaßnahmen im Gebäude. Da es sich um eine psychisch sehr belastende Einsatzlage handelte, mussten während und nach dem Einsatzgeschehen ca. 15 Einsatzkräfte durch ein PSU-Team der Feuerwehr Hamm betreut werden. Auch Bewohner und Mitarbeiter wurden durch Mitarbeiter der Notfallseelsorge des Kreises Unna betreut. Bei der abschließenden Begehung des Objektes wurde festgestellt, dass derzeit 8 Bewohner durch das Brandereignis nicht zurück in ihre Wohnungen können. Die Heimleitung konnte die Betroffenen in andere Bereiche des Objektes für die anstehende Nacht unterbringen. Kein Bewohner musste anderweitig untergebracht werden. Neben den 2 Löschzügen der Freiwilligen Feuerwehr Kamen und der LG Methler, die den Grundschutz an der Hauptwache sicherstellte, waren ebenfalls der Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr Bönen, der Rettungsdienstzug und Fernmeldedienst des Kreises Unna, die MANV2-Komponente der Feuerwehr Unna, ein Rettungshubschrauber, sowie zwei Einsatzeinheiten des Deutschen Roten Kreuzes im Einsatz. Die Wideystraße war für die Dauer der Einsatzmaßnahmen gesperrt. Die Einsatzstelle wurde nach Abschluss aller Maßnahmen der Kriminalpolizei zu weiteren Untersuchung der Brandursache übergeben.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kamen, übermittelt durch news aktuell