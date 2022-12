Freiwillige Feuerwehr Kamen

FW Kamen: Austritt von Schwefelsäure im Industriebetrieb

Kamen (ots)

Am heutigen Dienstag, dem 27.12.2022 wurde die Feuerwehr Kamen um 04:03 Uhr in die Edisonstraße alarmiert. Gemeldet war der Austritt von 1000 Liter Schwefelsäure in einem Industriebetrieb. Vor Ort bestätigte sich der Austritt eines Gefahrstoffes und die Feuerwehr ergriff erste Maßnahmen. Die Feuerwehr Kamen ist, unterstützt von Einheiten des Kreises Unna, mit 70 Einsatzkräften vor Ort. Wir berichten weiter.

