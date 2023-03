Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versuchter Einbruch in Werkstatt- und Fahrzeughallen

Grünstadt (ots)

Am gestrigen Mittwoch, dem 15.03.2023, kam es zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr in der Max-Planck-Straße in Grünstadt zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl auf dem Gelände der Stadtwerke.

Durch bislang unbekannte Täterschaft wurden insgesamt zwei Fensterscheiben von Werkstatt- und Fahrzeughallen eingeworfen. Der Versuch, in das Gebäudeinnere zu gelangen, scheiterte allerdings.

Die Polizei bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell