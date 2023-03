Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Heranwachsender auf B9 ohne Führerschein kontrolliert

Limburgerhof (ots)

Am 15.03.2023 gegen 16:25 Uhr stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim auf der B9 in Fahrtrichtung Frankenthal einen VW-Golf fest. Diesen unterzogen sie anschließend bei der Anschlussstelle Limburgerhof einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Als die Polizisten den 20-jährigen Fahrer nach seinem Führerschein fragten, gestand dieser, dass er aktuell keinen habe. Eine Recherche in den polizeilichen Informationssystemen bestätige die Angabe und ergab, dass dem 20-Jährigen die Fahrerlaubnis kurz zuvor aufgrund einer Trunkenheitsfahrt entzogen wurde. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

