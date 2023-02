Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg sowie den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (20.02.) parkte ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld sein Fahrzeug, einen schwarzen BMW 390L, ordnungsgemäß auf einem Parkplatz am Fahrbahnrand der Wittastraße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in dieser Zeit - zwischen 14:50 Uhr und 15:20 Uhr, einen Schaden am hinteren linken Kotflügel verursacht. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 100 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

1.300 Euro Sachschaden nach Parkplatzrempler

Philippsthal. Zwischen Montag (20.02.), 17 Uhr, und Dienstag (21.02.), 15:15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den schwarzen Audi Q2 eines 58-jährigen Heringer. Das Fahrzeug stand in diesem Zeitraum in der Heinrich-Heine-Straße, auf einem Gelände in der Kleine Industriestraße sowie einem Drogeriemarkt in der Straße "An der Flutbrücke". Der Verursacher flüchtete ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1.300 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Ein Leichtverletzter bei Fahrradunfall

Ulrichstein. Am Sonntag (19.02.), gegen 14.15 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Fahrer aus Ulrichstein mit seinem Trekkingrad die Landesstraße 3166 aus Ulrichstein kommend in Richtung Bobenhausen II. Aus bislang ungeklärter Ursache kam dieser nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei verletzte er sich leicht und wurde in eine Klinik verbracht. Am Fahrrad entstand kein Schaden.

