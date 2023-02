POL-OH: Pressemitteilung der Polizeiautobahnstation Petersberg

Polizeipräsidium Osthessen

LKW-Unfall auf der A7, Sattelzug blockiert nach Unfall die Autobahn

Am Diensttagabend gegen 20:50 Uhr kam es auf der A7, von Fulda kommend in Fahrtrichtung Kassel, kurz hinter der Raststätte Großenmoor, zu einem schweren LKW-Unfall. Nach ersten Angaben befuhr der 44-jährige LKW-Fahrer mit seinem Sattelzug die rechte Fahrspur und kam von dieser nach rechts Richtung Leitplanke von der Fahrbahn ab. Hierbei touchierte er über eine Strecke von ca. 200 Metern die Leitplanke und zog dann nach links. Bei dieser Lenkbewegung übersteuerte der LKW-Fahrer vermutlich den Sattelzug, so dass dieser umkippte. Im Anschluss prallte der LKW gegen die linke Betonleitwand und kam über die gesamte Fahrbahnbreite zum Erliegen. Dadurch war die Autobahn voll gesperrt. Der LKW-Fahrer wurde bei diesem Unfall glücklicherweise nur leicht Verletzt. Die alarmierten Rettungskräfte der Feuerwehr Hünfeld, der Rettungsdienst und die Polizeiautobahnstation Petersberg hatten auf Grund eines Baustellenbereichs, kurz vor der Unfallstelle, Schwierigkeiten umgehend an die Unfallstelle zu gelangen. Eine Ableitung an der AS Hünfeld/Schlitz wurde durch die Autobahnmeisterei Fulda eingerichtet. Nachdem die ersten Maßnahmen an der Unfallstelle getroffen wurden, konnte durch Freigabe des linken Fahrsteifens der Rückstau abfließen. Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Unfall ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 300.000 Euro. Die Vollsperrung der A7, ab der AS Hünfeld/Schlitz bis zur AS Niederaula, wird auf Grund der aktuell laufenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten noch aufrechterhalten.

