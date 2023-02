Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Tätliche Auseinandersetzung vor einer Bar - Zeugenhinweise erbeten

Fulda. In den späten Abendstunden kam es am Montag (20.02.) gegen 21:45 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen vor einer Bar in der Karlstraße, bei welcher zwei Beteiligte schwer verletzt wurden.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gerieten mehrere Personen im Eingangsbereich einer Bar in Streit, in deren Verlauf ein 21-jähriger Mann aus Hofbieber sowie ein 24-jähriger Mann aus Fulda mittels eines noch unbekannten Stichwerkzeugs schwer verletzt wurden. Beide kamen zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser und befinden sich in stabilem Zustand. Eine Person wurde vorläufig festgenommen. Ob diese an den Stichverletzungen beteiligt war, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Fulda. In diesem Zusammenhang werden Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter der 0661 1050 in Verbindung zu setzen.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft in Fulda.

Sarah Beier,

Staatsanwaltschaft Fulda, Stellvertretende Pressesprecherin, 0661/924-2714

Julissa Bär,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecherin, 0661/105-1099

