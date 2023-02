POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots) - Einbruch in Vereinsheim Ebersburg. Unbekannte Täter verschafften sich am Montag (20.02.), zwischen 0 und 5 Uhr, Zutritt zu einem Vereinsheim im Wittiggrund in Thalau. Durch gewaltsames Aufbrechen der Eingangstür gelangen sie in das Innere und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Die Täter flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung und ...

