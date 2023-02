Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg sowie den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Zeugen gesucht

Fulda. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr zwischen Freitag (17.02.), 20.00 Uhr, und Samstag (18.02.), 05.00 Uhr, die Robert-Kircher-Straße in westliche Richtung. Aus unbekannter Ursache prallte er mit der Fahrzeugfront in Höhe eines Fotografie-Geschäfts gegen ein Verkehrszeichen samt Mast sowie einen Baum. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda unter der Rufnummer 0661/1050 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

HEF

Gegen Leitplanke geprallt

Breitenbach. Am Donnerstag (16.02.), gegen 15.40 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Breitenbach am Herzberg die B62 von Breitenbach kommend in Richtung Gehau. Auf Höhe einer Brücke kreuzte nach derzeitigen Erkenntnissen Wild die Fahrbahn, weshalb der Fahrer auszuweichen versuchte. Er prallte gegen die Schutzplanke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Zeugenhinweise erbeten

Haunetal. Am Freitag (17.02.), gegen 16 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die Bundesstraße 27 aus Richtung Neukirchen kommend in Richtung Meisenbach. Circa 200 Meter vor der Ortslage Meisenbach wurde vermutlich durch einen entgegenkommenden Pkw ein unbekannter Gegenstand gegen die Seitenscheibe der Fahrertür des 57-Jährigen geschleudert. Dadurch wurde die Scheibe zerstört. Der unbekannte Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0.

Kollision mit Leitplanke

Ludwigsau. Am Freitag (17.02.), gegen 20.50 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Ludwigsau die L3254 aus Richtung Beenhausen kommend in Richtung Gerterode. Dabei kam er aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.900 Euro.

Unfallflucht

Niederaula. Am Sonntag (19.02.), gegen 15.50 Uhr, befuhr ein unbekannter Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug die Schlitzer Straße in Niederaula (B62) in Richtung Bad Hersfeld. In Höhe der Hausnummer 3 kam der Fahrer nach derzeitigen Erkenntnissen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Werbetafel. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Geparkter Pkw beschädigt

Schlitz. Am Samstag (18.02.), gegen 15.30 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Fahrer aus Burghaun mit seinem Volvo V60 vom Bruchwiesenweg auf den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes ein. Aufgrund eines Fahrfehlers touchierte er aus bisherigen Gründen zwei dort geparkte Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Unfall zwischen Linienbus und Fahrradfahrer

Schlitz. Am Freitag (17.02.), gegen 12.20 Uhr, befuhr ein neunjähriger Radfahrer aus Schlitz die Straße "Im Grund" in absteigender Richtung auf dem Gehweg. Beim Überqueren der Fahrbahn kam es zur Kollision mit einem Linienbus eines 59-jährigen Fahrers. Der Junge kam zu Fall und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell