Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Autokennzeichen gestohlen - Pkw aufgebrochen - Einbrüche in Einfamilienhäuser

Fulda (ots)

Autokennzeichen gestohlen

Fulda. In der Buseckstraße stahlen Unbekannte am 11. Februar die Kennzeichen WI-L 929 von einem Audi A1. Das Auto stand am Straßenrand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw aufgebrochen

Flieden. Unbekannte schlugen am Freitagmittag (17.02.), gegen 14 Uhr, eine Seitenscheibe eines grauen Mercedes GLC ein und stahlen eine Handtasche der Marke Joop mit persönlichen Gegenständen. Das Auto stand auf einem Feldweg zwischen Rückers und Hutten. Es entstand circa 600 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. Im Amselweg brachen Unbekannte am Samstagnachmittag (18.02.), gegen 15.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter schlugen dazu ein Fenster ein und durchsuchten im Anschluss mehrere Wohnräume. Ein Bewohner wurde auf einen ungebetenen Gast aufmerksam, der daraufhin flüchtete. Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: männlich, circa 170 cm groß, schlanke Statur, trug schwarze Bekleidung und hatte eine schwarze Tasche bei sich. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. Unbekannte versuchten zwischen Freitagmittag (17.02.) und Sonntagmittag (19.02.) in ein Einfamilienhaus in der Comostraße in Horas einzubrechen. Mehrere Fenster hielten den Aufbruchsversuchen stand, sodass die Täter vermutlich von ihrem Vorhaben abließen und in unbekannte Richtung flüchteten. Der Sachschaden beträgt rund 600 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schmuck gestohlen

Hünfeld. Durch gewaltsames Aufhebeln eines Fensters verschafften sich Unbekannte am Sonntag (19.02.), zwischen 11 und 20 Uhr, Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Von-Eichendorff-Straße. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume und flüchteten mit Schmuck und Bargeld über die Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Hauses. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(pb/jb)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell