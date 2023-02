Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht auf Bundesstraße in Höhe Bimbach / flüchtiger Fahrer wurde ermittelt

Am Sonntag, dem 19.02. vermutlich gegen 05.00 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Großenlüderer mit seinem Passat die B 254 aus Richtung Fulda in Fahrtrichtung Lauterbach. In der Höhe eines Parkplatzes kam dieser mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf die beginnende Leitplanke auf. Hierbei überfuhr dieser noch ein Verkehrsschild und rutschte 20 Meter über die Leitplanke. Trotz der Beschädigungen der Ölwanne und des Benzintanks gelang es dem Fahrer sich mit seinem Passat von der Unfallstelle zu entfernen. Zunächst konnte die Streife der Ölspur bis nach Bimbach folgen. Dort verlor sich dann aber die Spur. Die Beamten gaben aber nicht auf und konnten nach intensiver Suche den erheblich beschädigten VW auffinden. Dieser stand geparkt vor der Wohnanschrift des Verursachers. Dort konnte auch der Fahrer angetroffen werden. Da dieser noch unter Alkoholeinfluss stand, wurde bei diesem eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein des Fahrers wurde eingezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf mindesten 28000 Euro. Ferner sind noch erhebliche Kosten für die Straßenreinigung durch eine Spezialfirma und die Straßenmeisterei entstanden.

Hübscher, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell