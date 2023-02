Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeiautobahnstation Petersberg

Fulda (ots)

Alkoholisierte Frau auf der A 66 verunglückt

Eichenzell-Kerzell: Sachschaden in Höhe von ca. 12.000,- Euro lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend (18.02.) gegen 22:00 Uhr auf der A 66 in Höhe Kerzell ereignete. Eine 28-jährige Frau aus Fulda war mit ihrem Pkw zwischen den Anschlussstellen Neuhof-Nord und Fulda-Süd unterwegs, als sie aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam und mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Dabei wurde das Fahrzeug der Unfallverursacherin erheblich beschädigt und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Da bei der jungen Frau Verletzungen aufgrund des Aufpralls nicht ausgeschlossen werden konnten, wurde sie durch den alarmierten Rettungsdienst vorsorglich in eine nahegelegene Klinik verbracht. Bereits bei der Unfallaufnahme ergaben sich den ermittelnden Beamten der Polizeiautobahnstation Petersberg Anhaltspunkte für eine mögliche Alkoholisierung der Dame. Im Krankenhaus bestätigte sich dann, dass diese erheblich unter Alkoholeinfluss stand, weshalb auf Anordnung der Polizei eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die 28-jährige erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Verbindung mit Trunkenheit im Verkehr.

Gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Polizeiautobahnstation Petersberg, PHK Michael Adomeit

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell