POL-OH: Pressemeldung der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg

Fulda (ots) - Sehr geehrte Damen und Herren, es wird um einen Zeugenaufruf nach einem Verkehrsunfall gebeten, welcher sich am 10.02.2023 um 08:14 Uhr an der Kreuzung der Alicestraße / Lutherstraße in 36304 Alsfeld ereignet hat. Beteiligt waren zwei Pkw, ein grauer Mercedes C 200 (aus Lutherstraße kommend) und ein roter Skoda Octavia (Alicestraße fahrend in Ri. Stadtmitte). Im Nachgang der Unfallaufnahme stellte sich ...

