Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Bad Hersfeld - Am 16.02.2023, 12:20 Uhr, befuhren ein Lkw-Fahrer aus Polen und eine 36jährige Fahrerin eines Audi Q3 aus Bad Hersfeld die B 62 aus Niederaula kommend. An der Kreuzung B 62/ B 27 wollten beide nach links in Richtung Bad Hersfeld abbiegen. Die Pkw-Fahrerin ordnete sich auf den rechten der zwei Abbiegespuren ein, der Lkw-Fahrer überfuhr beim Abbiegen ihren Fahrstreifen und es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 1500 Euro.

Bad Hersfeld - Am 16.02.2023, gegen 09:45 Uhr, befuhr ein 76jähriger Fahrer eines Leichtmofas aus Bad Hersfeld die Petersberger Straße in Richtung des dortigen Kreisels und fuhr in diesen ein. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Kolpingstraße aus Richtung Aqua Fit kommend, fuhr ebenfalls in den Kreisel ein, ohne auf den vorfahrtsberechtigen Mofafahrer zu achten. Der Mofafahrer konnte zwar durch starkes Abbremsen einen Zusammenstoß verhindern, kam aber anschließend zu Fall und wurde leicht verletzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

