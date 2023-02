Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit anschließender Körperverletzung

Ronshausen (ots)

Ronshausen. Am Freitagmorgen (17.02.) befuhr ein 26-jähriger Golf-Fahrer aus Rotenburg die L3251 von der Anschlussstelle Wildeck-Hönebach kommend in Richtung Ronshausen. Ein 47-jähriger Pkw-Fahrer aus Heringen fuhr mit einem Audi vor dem Golf in die gleiche Richtung. Der 26-jährige Golf-Fahrer versuchte trotz Gegenverkehr zu überholen. Hierbei kam es während des Überholvorgangs zu einem Zusammenstoß zwischen dem Golf und einem entgegenkommenden Opel. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 7.000 Euro. Alle Beteiligten hielten nach dem Verkehrsunfall vorschriftsmäßig an. Ein 35-jähriger Beifahrer des Opels stieg ebenfalls aus dem Fahrzeug, schlug den Golffahrer unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und trat ihn in den Bereich der Hüfte. Gegen den 35-jährigen Schläger wurde eine Strafanzeige gefertigt.

(Ralph Bingel)

