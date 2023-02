Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Gaststätte im Alsfelder Erlenbad

Alsfeld (ots)

Alsfeld. Am frühen Freitagmorgen (17.02.) wurde festgestellt, dass Unbekannte in eine Gaststätte neben dem Alsfelder Hallenbad eingebrochen hatten. Die Täter drangen in den Lagerraum der Gaststätte ein, kurz darauf wurde ein Alarm ausgelöst. Die Täter verließen die Räumlichkeiten, nach derzeitigem Sachstand wurden keine Wertgegenstände entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(Ralph Bingel)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell