Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Badfliesen und Styropor entsorgt

Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Liebenau (ots)

(opp) Die Polizeibeamtin der Liebenauer Station ist auf der Suche nach einem Umweltsünder und benötigt hierfür Hinweise aus der Bevölkerung. Am Donnerstag, den 10.11.2022, wurde von einem Anwohner festgestellt, dass an dem Bahnüberweg, zwischen Hof Arkenberg und der Landesstraße 351, unbekannte Personen unerlaubt Müll einer Badsanierung abgelagert hätten. Am Folgetag wurden dort insgesamt ca. ein Kubikmeter Reste von hellblauen Badezimmerfliesen, Styropor und auch von Rigips-/ Fermacellplatten aufgefunden. Zeugenschaftliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 05023/988990 an die Polizeistation Liebenau erbeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell