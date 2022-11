Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Radfahrer übersehen und geflüchtet

Nienburg (ots)

(KEM) Am Freitagmorgen, den 11.11.2022, ereignete sich am Nordring in Höhe der Uhlandstraße eine Verkehrsunfallflucht mit einem flüchtigen Taxi. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein 26-jähriger Haßberger befuhr mit einem Fahrrad gegen 7.45 Uhr die B6-Unterführung/Nordring von der Verdener Landstraße in Richtung Celler Straße, als plötzlich von rechts aus der Uhlandstraße ein Taxi heranfuhr und diesen übersah. Der junge Mann konnte dem Taxi zwar ausweichen, prallte jedoch frontal gegen eine Straßenlaterne. Das Taxi fuhr unvermittelt weiter.

Der Haßberger wurde nach eigenen Angaben nicht verletzt, jedoch wurde sein Fahrrad durch die Kollision mit der Laterne beschädigt. Der Schaden wurde auf ca. 200 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, die unter 05021/97780 entgegengenommen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell