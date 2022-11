POL-NI: Lautstarke Streitigkeiten in der Fußgängerzone

Rinteln (ots) - (ps) In der Nacht von Donnerstag, 10.11.22, auf Freitag, 11.11.22, sind mehrere Glaseinsätze eines Bushaltehäuschens in der Virchowstraße in Rinteln durch bislang unbekannte Täter beschädigt worden. In der Nacht von Freitag, 11.11.22, auf Samstag, 12.11.22, ist ebenfalls ein Bushaltehäuschen in der Kleinenwiedener Straße in Deckbergen beschädigt ...

mehr