POL-OH: Verkehrsunfall Sachschaden auf A4 bei Bad Hersfeld

Bebra (ots) - Bebra. Am Donnerstagmorgen (16.02.), gegen 7 Uhr, befuhr der Fahrer eines Opels in seinem Pkw die Hersfelder Straße stadtauswärts. In Höhe des dortigen Einkaufsmarkts wollte der Mann aus Bebra nach rechts auf den Parkplatz abbiegen. In diesem Bereich fuhr ein 41-jähriger Radfahrer auf dem Radweg in Richtung Innenstadt. Beim Abbiegen kam es zur Kollision zwischen Pkw und Radfahrer, in dessen Folge der ...

