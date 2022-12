BPOLI MD: Nichts dazu gelernt und dennoch hilft Opa seinem Enkel: Haftstrafe abgewendet, jedoch wieder Drogen im Gepäck

Magdeburg (ots) - Die Bundespolizei in Magdeburg wurde am Sonntag, den 18.12.2022 gegen 18:50 Uhr durch eine Kundenbetreuerin der Bahn darüber informiert, dass sich in einer S-Bahn, in Richtung Magdeburg kommend, ein Reisender ohne ein entwertetes Ticket befindet. Bei Einfuhr des Zuges im Magdeburger Hauptbahnhof nahm die eingesetzte Streife den 40-Jährigen in ...

mehr