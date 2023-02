POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots) - Erstmeldungseingang 20.45 Uhr: A4 Kirchheimer Dreieck in Fahrtrichtung Bad Hersfeld ist Fahrzeug alleine verunfallt und in die Mittelleitplanke gefahren. Im Nachgang fuhren weitere Fahrzeug in die Unfallstelle die in oder hinter einer Kurve liegt und wurden beschädigt. Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031 Kontakt: Polizeipräsidium Osthessen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ...

mehr