Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Alsfeld

Fulda (ots)

es wird um einen Zeugenaufruf nach einem Verkehrsunfall gebeten, welcher sich am 10.02.2023 um 08:14 Uhr an der Kreuzung der Alicestraße / Lutherstraße in 36304 Alsfeld ereignet hat. Beteiligt waren zwei Pkw, ein grauer Mercedes C 200 (aus Lutherstraße kommend) und ein roter Skoda Octavia (Alicestraße fahrend in Ri. Stadtmitte). Im Nachgang der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass eine beteiligte Fahrzeugführerin durch den Unfall leicht verletzt wurde. Die Vorgangnummer lautet VU/0165563/2023.

Mögliche Zeugen können sich bei hiesiger Polizeistation Alsfeld melden. Telefon 06631 974-0

Christian Jose Schmidt

