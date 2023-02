Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen entwendet - Dieseldiebstahl - Einbruch in Einfamilienhaus - Holzstapel abgebrannt

Kennzeichen entwendet

Mücke. Von einem Pkw, der in einer Einfahrt vor einem Wohnhaus in der Straße "Lehmkaute" in Groß-Eichen geparkt war, entwendeten Unbekannte am Sonntag (19.02.), zwischen 1.45 und 12.30 Uhr, das hintere Kennzeichen "GI - MC 1116" und flüchteten. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dieseldiebstahl

Mücke. Unbekannte entwendeten am Sonntag (19.02.) rund 700 Liter Diesel im Wert von circa 1.300 Euro aus einem Lkw, der auf einem Parkplatz auf der A 5 zwischen den Anschlussstellen Grünberg und Homberg/Ohm geparkt war. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Freiensteinau. Ein unbekannter Täter hebelte am Sonntag (19.02.), gegen 13.30 Uhr, ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Radmühler Straße in Salz auf. Die Hausbewohner wurden auf den Langfinger darauf aufmerksam, der umgehend ohne Diebesgut die Flucht ergriff. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, südländisches Erscheinungsbild, circa 40 Jahre alt, 165 Zentimeter groß, schmale Statur, kurze schwarze Locken. Er trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Lederjacke und beige Mütze. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Holzstapel abgebrannt

Homberg. Ein Holzstapel mit Abschnittholz im Wert von rund 300 Euro fing auf bislang unbekannte Weise am Freitag (17.02.), gegen 17.10 Uhr, Feuer und musste durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Der Stapel befand sich vor einem umzäunten Gelände in der Straße "Oberer Krohenberg" in Schadenbach. Nach derzeitigen Erkenntnissen kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

