Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Skrupelloser Dieb

Zella-Mehlis (ots)

Ein unbekannter Dieb entwendete am Donnerstag zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr die Geldbörse einer 77-Jährigen. Diese befand sich zum Einkaufen in einem Lebensmittelmarkt in der Talstraße in Zella-Mehlis. Unmittelbar nach dem Diebstahl hob der Langfinger bereits 2.000 Euro vom Konto der Geschädigten ab. Die Sperrung der EC-Karte wurde anschließend veranlasst. Zeugen, die Hinweise zum angezeigten Diebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Suhler Polizei unter der Rufnummer 03681 369-0 zu melden.

